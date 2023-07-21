Міжнародні організації розробляють карту розмінування сільгоспугідь Харківщини

Близько 570 тисяч га сільгоспугідь Харківської області заміновано. Із них 159 тисяч затверджено для першочергового розмінування.

До розмінування сільськогосподарських угідь Харківщини долучилися міжнародні організації. Зокрема, FSD та ООН готові розпочати роботи в Ізюмському районі. Про це повідомили в ХОВА.

Спершу планують обстежувати сільськогосподарські підприємства, що обробляють до 500 га полів.

«В цьому процесі беруть участь спеціалісти, які працювали в Сирії, Афганістані, Карабаху, Іраку та Південному Судані. Утім, навіть фахівці з таким досвідом стверджують, що ніде не бачили такої кількості мін. Переконаний, що ближче до кінця року будемо мати більш широкі цифри щодо розмінування сільськогосподарських угідь», – зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Крім того, іноземні фахівці під егідою Харківської ОВА розробляють карту замінованих сільськогосподарських угідь, де фіксують місця влучань, чи велися на території бойові дії, а згодом досліджуватимуть придатність ґрунту для ведення сільського господарства.

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