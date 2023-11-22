Можно ли взять кредит без проверки кредитной истории?

Оформить кредит не проблема в Украине, если у вас хорошая кредитная история. Но если ранее были неполадки с возвратом долга и кредитный статус оставляет желать лучшего, новый займ – это боль и отчаяние. Большинство финансовых учреждений не кредитуют проблемных клиентов. Но есть вариант (один единственный), как взять кредит с плохой кредитной историей. Об этом и поговорим в данном материале.

Как взять кредит, если плохая кредитная история?

Большинство людей, имея положительный кредитный статус, без проблем оформляет новые займы. Но иногда случаются непредвиденные обстоятельства, когда идиллия между заёмщиком и кредитором нарушается.

Например, вы взяли ссуду, долгое время честно платили согласно графику, но обстоятельства (сокращение на работе, болезнь, утрата имущества) внесли коррективы. Начались проблемы.

Результат любых просрочек по кредиту – попадание в число неблагонадёжных. Если вы в чёрном списке УБКИ (Украинского бюро кредитных историй), при этом вам снова нужны деньги в долг, выход один – микрокредит от МФО.

Как вариант рекомендуем ресурс https://finx.com.ua/ru/credit-bez-proverok, где можно взять кредит без проверок кредитной истории. Это единственная возможность получить финансовую помощь, если ваш кредитный статус испорчен в результате былых неудач.

Как оформить микрозайм?

С точки зрения процедуры оформления, получить кредит от МФО – несложная задача. Особенно, если вы ладите с современными технологиями. Можно оформить ссуду онлайн на сайте кредитной компании, после чего останется лишь подъехать в ближайшее отделение, подписать договор и получить свои деньги.

Последовательность действий следующая:

переходим на сайт МФО;

используя калькулятор на главной странице, выбираем условия кредитования (сумму, срок погашения, количество и размер платежей);

регистрируемся на сервисе (заполняем анкету, указываем информацию о себе) – для этого нужно быть совершеннолетним гражданином Украины, несудимым, а также иметь при себе паспорт, ИНН и банковскую карту;

после завершения регистрации отправляем заявку на рассмотрение;

принимаем звонок (менеджер МФО позвонит для уточнения условий кредитования);

ждём окончательного решения (5-20 минут);

принимаем повторный звонок, получаем ответ.

Если кредит утверждён, нам предложат посетить ближайшее отделение кредитной компании для согласования условий и подписания договора. После заключения соглашения заёмные средства будут зачислены на банковскую карту, указанную во время регистрации.