Імпортер брендових товарів намагався вдвічі занизити митну вартіть

Один з відомих магазинів намагався імпортувати брендові товари вдвічі занизивши їх митну вартість, вказавши замість 3 млн грн лише 1,5 млн грн.

Так, на початку червня 2019 року з території Європейського Союзу на адресу одного з українських імпортерів було ввезено товари відомих європейських брендів – одяг, аксесуари, взуття та шкіргалантерея торговельних марок «ZILLI», «BERLUTI», «BRUNELLO CUCINELLI», «EMILIO PUCCI», «FENDI», «MIU MIU», «PRADA», «TOM FORD», «VERSACE», «ALEXANDER WANG» та інших у кількості 1 586 одиниць, загальною митною вартістю понад 1,5 млн грн.

Після прибуття цих товарів до Київської міської митниці ДФС, в рамках проведення операції «Бастіон», митники вивчили документи, подані до митного оформлення, та вирішили перевірити митну вартість цих товарів. Вона була занижена вдвічі – реальна митна вартість брендових товарів склала 3 млн грн, а отже і надходження до бюджету за результатами вжитих заходів склали понад 300 тис. грн.

Окрім того, беручи до уваги наявний ризик ймовірного переміщення вищезазначених товарів через митний кордон України на підставі документів, що містять неправдиві відомості щодо їх вартості, з метою встановлення фактичних обставин здійснення зовнішньоекономічної операції, підготовлено та направлено запити про надання адміністративної допомоги до митних адміністрацій Чеської Республіки, Королівства Швеція та Республіки Польща.

Источник: sfs.gov.ua

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