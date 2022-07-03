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Резко подорожают авто с пробегом и станет сложнее получить права: что изменилось в Украине с июля

Резко подорожают авто с пробегом и станет сложнее получить права: что изменилось в Украине с июля

Нулевое растаможивание машин в Украине перестало действовать 1 июля. Ожидается резкое подорожание авто с пробегом. Также стало известно о сложностях в получении водительских прав, сообщает "Today.ua".

Украинцы в период с 9 апреля по 30 июня смогли бесплатно растаможить 236 792 автомобиля и сэкономить 26,1 млрд грн таможенных платежей. Освобождение от акцизного налога, налогообложения на добавленную стоимость и ввозной пошлины отменено. Оно касалось легковых автомобилей, транспортных средств для перевозки грузов и мотоциклов.

Представитель аналитического центра "Институт законодательных идей" Тарас Рябченко рассказал, что евробляхи значительно подорожают.

"Теперь гражданам придется ввозить автомобили на территорию Украины для собственных нужд с наценкой в 30% и более. Если человек покупает авто на энную сумму, то следует добавить налоги, которые он должен был бы заплатить до войны", - отметил эксперт.

По словам Рябченко, для автомобилей для фронта остался механизм ввоза через гуманитарную помощь. Однако потребуется большее число документов, что все усложняет.

Также стало известно, что с 24 июля в Украине изменится механизм подготовки и переподготовки водителей. Получить права станет сложнее. Для этого нужно будет выполнить пять требований.

1. Пройти теоретический курс в автошколе и получить годовое свидетельство.

2. Сдать в сервисном центре МВД теоретический экзамен.

3. Пройти практический курс в автошколе.

4. Сдать в автошколе экзамен и получить свидетельство на два года.

5. Сдать в сервисном центре МВД практический экзамен и получить водительское удостоверение.

Источник: internetua.com

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