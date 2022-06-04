У Євросоюзі офіційно скасували мита та збори з українського експорту

Від 4 червня ЄС призупинить збори з товарів, які надходитимуть з України. Таке рішення має сприяти відновленню українського бізнесу. Про це йдеться на сайті Офіційного журналу ЄС.

Це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, яка була значно ослаблена внаслідок російської агресії. Він допоможе подолати важку ситуацію, в якій опинились українські виробники та експортери після російського вторгнення, – зазначила речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер.

Попередньо, скасування мита діятиме до 5 червня 2023 року.

Источник: https://t.me/spravdi/9844

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