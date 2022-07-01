С 1 июля нас ждёт множество изменений

● Рост прожиточного минимума. С завтрашнего дня он составит 2 508 грн;

● В связи с повышением прожиточного минимума, минимальная пенсия увеличится с 1934 до 2027 грн., а максимальную выплату увеличат с 19 340 до 20 270 грн;

● Члены семей погибших защитников Украины, граждане с заслугами перед страной и инвалиды войны получат доплаты;

● Вернут пошлины и НДС на импортные товары и растаможку авто, которую теперь можно оформить через "Дію";

● Размер страховки по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО) с 1 июля вырастет, также увеличится и размер страховых выплат;

● С 1 июля граждане россии не смогут пересекать границу с Украиной без виз.

Источник: https://t.me/c/1578682544/11664

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