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На Харьковщине ООО придется платить за аренду земли в 9 раз больше

На Харьковщине ООО придется платить за аренду земли в 9 раз больше

Хозяйственный суд Харьковской области полностью удовлетворил иск Первомайской местной прокуратуры к ООО об увеличении арендной платы почти в 9 раз за пользование земельным участком, находящимся в собственности Сахновщинского поселкового совета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Говоруха, в 2008 году был заключен договор аренды земельного участка, где расположено нежилое здание, между обществом с ограниченной ответственностью и Сахновщинским поселковым советом.

Сумма арендной платы составляла более 15 тыс. грн.

В 2013 году на основании договоров купли-продажи указанные нежилые помещения отчуждены в пользу другого ООО.

Согласно ст. 120 Земельного кодекса Украины предусматривается автоматический переход права аренды на земельный участок под недвижимостью к новому владельцу этой недвижимости.

На основании этого новым арендатором этого земельного участка стало указанное ООО. 

Сахновщинским поселковым советом арендатору предложено заключить дополнительное соглашение к договору аренды земли в части сведений о земельном участке, ее денежной оценки и изменения размера арендной платы.

Однако арендатор указанную дополнительное соглашение не подписал, что и стало основанием для предъявления иска.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры об изменениях условий договора аренды в части увеличения размера арендной платы за участок к сумме более 134 тыс. грн.

После вступления решения суда в законную силу бюджет Сахновщинского поселкового совета сможет дополнительно пополняться на сумму более 119 тыс. грн ежегодно.

Агентство Телевидения Новости

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