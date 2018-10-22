На месте бывшего завода «Серп и молот» обнаружили стихийную свалку

Несанкционированная свалка находится недалеко от центра Харькова, на территории бывшего завода, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. Судя по опубликованным прокуратурой снимкам, речь идёт о территории, где раньше был завод «Серп и молот».

По данным правоохранителей, мусором уже засыпали часть земельного участка площадью 8 гектаров.

«Указанный участок с 2005 по 2017 год по решению Харьковского городского совета арендовало одно из ООО. Землю горсовет выделил под строительство торгового центра. Однако строительство так и не началось. К тому же предприятие последние четыре года не платило за аренду», — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд, и договор аренды разорвали. Земля стоимостью более 140 миллионов гривен вернулась в собственность города.

Сейчас на участке — несанкционированная свалка, заявляют правоохранители. По данным следствия, на въезде обустроили пропускной пункт, где у водителей берут плату за ввоз мусора — в среднем по 100 гривен за одну машину.

«Ежедневно, по разным данным, на территорию подпольной свалки заезжали от 40 до 100 автомобилей. Если везти отходы на санкционированную свалку, то это будет стоить в среднем 1,5 тысячи гривен. Таким образом, даже по самым скромным подсчётам, бюджет города недополучал от 60 тысяч гривен ежедневно», — говорят в прокуратуре.

На участке также работает спецтехника — бульдозеры, экскаваторы, тракторы. С её помощью принимают и развозят мусор, ведут земельные работы, а также разбирают металл, трубы и кирпичные конструкции, которые затем продают.

Также есть рабочие бригады, которые сортируют мусор — отбирают пластик, полиэтилен, стройматериалы.

Правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (самовольное занятие участка и загрязнения земель).

«Кроме того, в рамках досудебного расследования будет дана оценка деятельности или бездеятельности должностных лиц Харьковского городского совета, которые были обязаны обеспечить целевое использование земель и не допустить их загрязнения», — добавили в прокуратуре.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины