Названі всі новинки Apple 2021 року

Не встиг розпочатися 2021-й, як в мережі вже з’явилися цікаві подробиці про плани Apple на цей рік. Так, якщо вірити популярному аналітику Мінг-Чі Куо, компанія в найближчі 12 місяців представить цілий ряд давно очікуваних новинок.

Найпершою варто чекати Apple AirTags, вихід яких переноситься ще з 2019 року, передає слова експерта SlashGear. Пристрій, який має допомогти у спрощенні пошуку різних дрібниць, з’явиться вже зовсім скоро. Також пан Куо передбачив вихід якогось AR-девайса від Apple, можливо навіть зовсім нового для компанії. Ще в 2021 році варто очікувати нових AirPods, які по дизайну будуть схожі на AirPods Pro, але при цьому втратять активне шумозаглушення.

Разом з тим протягом року також варто чекати 14 і 16-дюймові MacBook Pro на базі фірмового ARM-процесора Apple і з використанням технології miniLED. Ну і само собою, у вересні-місяці нас чекає анонс нових Apple Watch, iPad і iPhone.

Источник: portaltele.com.ua/

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