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Зарядка по воздуху: Motorola и Xiaomi представили уникальную технологию

Зарядка по воздуху: Motorola и Xiaomi представили уникальную технологию

Сразу две компании – Motorola и Xiaomi – удивили анонсом уникальной технологии зарядки смартфонов по воздуху. Xiaomi назвала свою технологию Mi Air Charge.

Motorola выпустила свою технологию сразу после анонса Xiaomi.

 

Решение Motorola

Motorola использует небольшой передатчик миллиметрового диапазона для зарядки в диапазоне 80-100 см.

Генеральный менеджер подразделения мобильных телефонов Lenovo (Motorola является частью корпорации) заявил, что их новое решение предлагает большее расстояние, чем распространенная сейчас технология Qi. При этом решение Motorola позволяет заряжать несколько смартфонов одновременно.

Как работает беспроводная зарядка Motorola: видео

Производитель говорит, что технология абсолютно безопасна для людей. Для этого даже обнародовали ролик, где между смартфоном и передатчиком поместили руку – зарядка прервалась.

Предложение Xiaomi

Технология Xiaomi Mi Air Charge обеспечивает беспроводную зарядку различных устройств одновременно на расстоянии в несколько метров. Одновременно она может заряжать смартфоны, умные часы, браслеты и другие аксессуары. При этом физические препятствия не снижают ее эффективность.

Как работает технология Xiaomi Mi Air Charge: видео

 


Источник: tech.24tv.ua

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