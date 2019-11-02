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02.11.2019 16:03
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Незаконная торговля: полицейские изъяли больше тысячи литров топлива

Незаконная торговля: полицейские изъяли больше тысячи литров топлива

2 ноября во время рейда полицейские изъяли из незаконного оборота почти 1400 литров топлива.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, они отработали места, где вероятно незаконно продавали горюче-смазочные материалы и установили факты реализации продукции без каких-либо разрешительных документов. Общее количество изъятого топлива составила 1360 литров.

Составлены административные протоколы по ст. 160 (торговля с рук в неустановленных местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В ведомстве отметили, борьба с незаконной торговлей топлива будет продолжаться.

Агентство Телевидения Новости

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