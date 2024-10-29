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«Нова пошта» вийшла на ринок Нідерландів: доставки з України – від чотирьох днів

«Нова пошта» вийшла на ринок Нідерландів: доставки з України – від чотирьох днів

Клієнти Нової пошти відтепер можуть надсилати посилки з України до Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора, пише Економічна правда.

Це вже шістнадцята країна, де поштова служба почала працювати з кур’єрською доставкою.

Клієнти можуть:

Замовити доставку з України на будь-яку адресу в Нідерландах або скористатися кур’єром для відправки.Надсилати посилки по всій території Нідерландів, а також між країнами Європи.

Відправлення вагою до 1000 кг доступні як для приватних клієнтів, так і для компаній.

Терміни доставки з України в Нідерланди – від 4 днів. По Нідерландах і до інших європейських країн – від 1 дня.

Агентство Телевидения Новости

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