Новини з іншого світу

TSMC начинает строительство завода по производству микросхем стоимостью 10 млрд евро в Дрездене, Германия, своего первого европейского завода; ЕС одобряет субсидию Германии на проект в размере около 5 млрд евро. - Bloomberg.

Lloyd's Register, ядерный стартап Core Power и Maersk, внедряют ядерные реакторы четвертого поколения для обеспечения энергией следующего поколения грузовых судов с нулевым уровнем выбросов углерода.

Rocket Lab доставит полезную нагрузку к Марсу в 10 раз дешевле NASA. Компания Rocket Lab совместно с NASA готовится к запуску экспедиции ESCAPADE, которая предназначена для исследования того, как солнечный ветер взаимодействует с атмосферой Марса. Основной особенностью экспедиции является ее бюджет — всего $55 миллионов, что в 10 раз меньше стоимости предыдущих марсианских программ NASA, таких как Mars Reconnaissance Orbiter и MAVEN.

В США появится гель для моментальной остановки сильных кровотечений. Гелевый препарат Traumagel, созданный на основе водорослей, одобрен FDA и появится в аптеках в этом году. Его прямое назначение — останавливать сильные кровотечения при огнестрельных и ножевых ранениях. Вещество выдавливается в рану из шприца, а после попадания на нужную область способствует образованию естественных кровяных сгустков, действуя как временная заплатка.

Коммерческая служба автономных роботакси Waymo показала вместительно роботакси «поколения б». Для снижения себестоимости Waymo сократили количество камер на борту с 29 до 13 и лидарных датчиков с пяти до четырёх, обеспечив при этом «360-градусный обзор».

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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