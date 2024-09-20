Новини з іншого світу

• BlackRock и Microsoft создадут фонд на $100 млрд для инвестиций в инфраструктуру ИИ. Партнеры намерены собрать $30 млрд первоначального капитала, а в будущем планируют привлечь до $100 млрд, в том числе за счет долгового финансирования. Технологические компании построят центры обработки данных на базе оборудования Nvidia , которые могут запускать генеративные модели искусственного интеллекта. А также фонд будет содействовать решению проблем с энергообеспечением центров ИИ.

• Компания Snap представила пятое поколение Spectacles, автономных очков дополненной реальности на базе новой ОС Snap, интегрирующие новые возможности искусственного интеллекта и улучшающие социальное взаимодействие с помощью дополненной реальности. Новые Spectacles оснащены набором камер и датчиков, обеспечивающих мультимодальный искусственный интеллект, контекстуальное понимание и свободу движений. Snap также запустил инструменты для создания видео и портретов на основе искусственного интеллекта, создавая видео и изображения из одной фотографии для улучшения творческого самовыражения.

• SpaceX представила 1-ый двигатель модели Raptor 3.

Raptor 1:

Тяга-185 тс

Удельный импульс-350 с

Масса-2080 кг (с доп. оборудованием со стороны РН-3630 кг)

Raptor 2:

Тяга-230 тс

Удельн импульс-347 с

Масса-1630 кг (2875 кг)

Raptor 3:

Тяга-280 тс

Удельн импульс-350 с

Масса-1525 кг (1720 кг)

• Научные сотрудники проекта Глобальное бремя болезней (GBD 2021) опубликовали в журнале The Lancet систематический анализ устойчивости к противомикробным препаратам с прогнозами, согласно которым с 2025 по 2050 год антибиотикоустойчивость приведет примерно к 39 миллионам смертей. Чтобы спрогнозировать это, международная команда под руководством Кристофера Мюррея (Christopher Murray) из Вашингтонского университета провела оценку смертности и лет жизни с поправкой на нетрудоспособность (DALY) от антибиотикоустойчивости 22 патогенов, 84 комбинации патоген-препарат и 11 инфекционных синдромов в 204 странах и территориях за 1990–2021 годы. Данные включали разнообразную медицинскую и гражданскую статистику и документацию, опубликованные исследования, сводки фармрынка, страховые отчеты, опросы специалистов и пациентов. По оценкам исследователей, в 2021 году произошли 4,71 миллиона (95-процентный доверительный интервал (ДИ) 4,23–5,19 миллиона) смертей, так или иначе связанных с резистентностью патогенов, и 1,14 миллиона (95-процентный ДИ 1,00–1,28 миллиона) смертей, для которых она стала непосредственной причиной.

• Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей Павла Дурова, сочла Telegram совместно нажитым имуществом. Женщина отметила, что они с предпринимателем состояли в отношениях 10 лет, хотя не были женаты.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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