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Новости одной строкой

Новости одной строкой

Турция поможет Европе заменить российский газ туркменским. Об этом рассказал турецкий вице-президент Фуат Октай, перечислив три варианта поставок.

Британия дала добро на конфискацию российских активов.

США оплатят жителям России доступ к VPN. Поддерживаемый американским правительством фонд выплатит деньги компаниям, которые бесплатно предоставляют жителям России программы для обхода блокировок в интернете. С февраля популярность таких программ в России резко возросла.

Казахстан готов использовать свой «углеводородный потенциал» для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках, — президент страны Токаев в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Иран начал продавать свою нефть Китаю с большей скидкой, чтобы конкурировать с российской нефтью.

Надежды России наладить импортные поставки через марокканские порты оказались напрасными. Власти Марокко отказались от предложений российских чиновников и бизнесменов построить в Касабланке новый перевалочный терминал для обработки предназначенных России грузов

Россия подобралась к секвестру бюджета. «Ведомости» пишут, что федеральный бюджет сократят на 1,6 трлн. Под нож пойдут расходы на дороги, промышленность, науку, сельское хозяйство и космос. Но прибавят денег силовикам и оставят расходы бюджетникам.

В 2023-м секвестр будет больше, до 20-25% расходной части бюджета – это 4-5 трлн. руб. Например, пошлины на импорт уходят в прошлое. При сокращении оборотов торговли будет недобор по НДС, и т.д.

Секвестр и длительный дефицит бюджета – это уже из репертуара 90-х.

Канада первой из западных стран законодательно прописала возможность использовать Украиной конфискованные российские активы, попавшие под санкции из-за войны.

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Парламент Узбекистану вніс зміни до проекту конституції та зберіг суверенітет Каракалпакстану після масових протестів та загибелі щонайменше 18 людей.

Після перемоги України Швейцарія інвестуватиме у реалізацію українських державних та приватних кліматичних проектів «зеленого» відновлення.

У ЄС готові створити міжнародну платформу відновлення України після війни — Урсула фон дер Ляйєн.

Британія заборонила експорт до Білорусі товарів переробки та предметів розкоші.

Євросоюз має намір узгодити сьомий пакет санкцій проти росії та білорусі до кінця липня.

Источник: facebook.com

Автор: Дмитрий Аннопольский, Helgi Sharp

Новости портала «Весь Харьков»

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