Новости одной строкой
Турция поможет Европе заменить российский газ туркменским. Об этом рассказал турецкий вице-президент Фуат Октай, перечислив три варианта поставок.
Британия дала добро на конфискацию российских активов.
США оплатят жителям России доступ к VPN. Поддерживаемый американским правительством фонд выплатит деньги компаниям, которые бесплатно предоставляют жителям России программы для обхода блокировок в интернете. С февраля популярность таких программ в России резко возросла.
Казахстан готов использовать свой «углеводородный потенциал» для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках, — президент страны Токаев в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Иран начал продавать свою нефть Китаю с большей скидкой, чтобы конкурировать с российской нефтью.
Надежды России наладить импортные поставки через марокканские порты оказались напрасными. Власти Марокко отказались от предложений российских чиновников и бизнесменов построить в Касабланке новый перевалочный терминал для обработки предназначенных России грузов
Россия подобралась к секвестру бюджета. «Ведомости» пишут, что федеральный бюджет сократят на 1,6 трлн. Под нож пойдут расходы на дороги, промышленность, науку, сельское хозяйство и космос. Но прибавят денег силовикам и оставят расходы бюджетникам.
В 2023-м секвестр будет больше, до 20-25% расходной части бюджета – это 4-5 трлн. руб. Например, пошлины на импорт уходят в прошлое. При сокращении оборотов торговли будет недобор по НДС, и т.д.
Секвестр и длительный дефицит бюджета – это уже из репертуара 90-х.
Канада первой из западных стран законодательно прописала возможность использовать Украиной конфискованные российские активы, попавшие под санкции из-за войны.
-----
Парламент Узбекистану вніс зміни до проекту конституції та зберіг суверенітет Каракалпакстану після масових протестів та загибелі щонайменше 18 людей.
Після перемоги України Швейцарія інвестуватиме у реалізацію українських державних та приватних кліматичних проектів «зеленого» відновлення.
У ЄС готові створити міжнародну платформу відновлення України після війни — Урсула фон дер Ляйєн.
Британія заборонила експорт до Білорусі товарів переробки та предметів розкоші.
Євросоюз має намір узгодити сьомий пакет санкцій проти росії та білорусі до кінця липня.
Источник: facebook.com
Автор: Дмитрий Аннопольский, Helgi Sharp