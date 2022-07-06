Новости одной строкой

● Президент Казахстана Токаев предложил Европе свою нефть взамен российской.

Казахстан добывает около 1,7 млн баррелей нефти в день, большая часть которой идет на экспорт - ее уже закупают Италия, Нидерланды и Франция.

Ранее Токаев отказался признавать «ЛДНР» и помогать России в обходе санкций.

● Россия не будет участвовать в "Детском Евровидении".

● Cтоимость доставки российской нефти в Китай по морю выросла втрое.

● Регистраторы стартапов в Делавэр дружно отказались от поддержки ВСЕХ компаний, в акционерах которых есть россияне. Помните, была такая мода: открывать компанию в США удаленно? Ну так вот сейчас много кому придётся закрыться.

● Минфин РФ сообщил, что отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема по итогам июня составило 138,9 млрд руб.

● Volvo Group решила сократить штат в России. Завод компании по выпуску грузовиков в Калуге простаивает — Volvo не может собирать машины из-за санкций Евросоюза в отношении поставок компонентов.

● Председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить РФ в ответ на приглашение президента России Владимира Путина.

Источник: facebook.com

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