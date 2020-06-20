Огляд фінансового тиждня від НБУ

Відсоткові ставки в економіці продовжують знижуватися, а українці активізували пошук роботи. Про це та інше – в нашому щотижневому економічному огляді. Ось на що ми звернули увагу:

Ризик нової хвилі COVID-19 в Китаї та США посилив занепокоєння інвесторів. Загальна невизначеність на фінансових та товарних ринках зросла. Ціни на сировинні товари наразі призупинили зростання, а на нафту – знизилися.

Ділова активність в Україні зросла. Збільшилася кількість працюючих закладів харчування та перельотів після часткового відновлення міжнародних регулярних рейсів. Втім, слабкі показники виробництва електроенергії свідчать, що промисловість ще не почала повноцінного відновлення.

Зниження облікової ставки НБУ до рекордних 6% і надалі сприяє здешевленню банківських кредитів та боргових залучень Уряду. Наприклад, на цьому тижні ставки за короткостроковими державними облігаціями (ОВДП) вже сягнули 7,5-8%.

Кількість нових вакансій та резюме продовжила зростання у більшості секторів та міст, однак попит на робочу силу залишається слабшим порівняно з докарантинним рівнем. Водночас разом із поступовим відкриттям кордонів та відновленням авіасполучення українці активізували пошуки роботи за кордоном.

Протягом тижня ціни на продукти харчування знизилися передусім за рахунок овочів, які залишаються дешевшими, ніж минулого року. Серед непродовольчих товарів варто відзначити певне подорожчання ліків та автомобільного газу, хоча ціни на бензин залишились незмінними.

Источник: facebook.com / Національний банк України

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