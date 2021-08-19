Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 74

Ощадбанк отримав дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів у столичному готелі

Ощадбанк отримав дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів у столичному готелі

Нацкомісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала дозвіл державному Ощадбанку на відкриття залу ігрових автоматів та/або букмекерського пункту у столичному готелі Ramada Encore Kyiv.

Про це йдеться у рішенні №504 від 16 серпня, опублікованому на сайті регулятора. https://gc.gov.ua/files/Richenya/2021/08/R-504.pdf

Зазначається, що банк подав заявку на отримання дозволу 10 серпня.

У Комісії вирішили, що приміщення загальною площею 1008,2 кв.м. на 2 поверсі корупусу №3 готелю Ramada Encore Kyiv (вул. Столичне шосе, 103) відповідає вимогам, встановленим ЗУ про регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор.

Ramada Encore Kyiv - чотиризірковий готель.

Нагадаємо:

На 19 липня з лютого державний бюджет отримав 976,2 мільйона гривень зі сплати за ліцензії на ведення грального бізнесу – проте до кінця року ці надходження можуть зменшитись через ухвалення закону №2713-д парламентарями.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

БРЕМ-4РМ уперше візьме участь у військовому параді
Сегодня 07:19    53
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 серпня 2021 року
Сегодня 06:34    75
Санкции против режима Лукашенко: белорусский банк перестал обслуживать карты Visa
Сегодня 06:18    103
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    91
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    151
Матеріальна відповідальність, дисциплінарні стягнення та звернення до ДБР: Міністром оборони притягнуто до відповідальності посадовців ЗСУ за неправомірні виплати та компенсації
18.08.2021 09:35    205
Нафтогаз хоче накопичити понад 19 млрд кубометрів газу — Юрій Вітренко
18.08.2021 09:12    186
Зручний графік роботи та обов’язкове запрошення на 2 дозу - нове розпорядження по ліквідації наслідків COVID-19
18.08.2021 08:44    260
Мінстратегпром підбив підсумки Міжнародного оборонного інвестиційного форуму
18.08.2021 08:18    179
У Святогірську завершується будівництво госпіталю для захисників України
18.08.2021 07:43    152
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 