Ощадбанк отримав дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів у столичному готелі

Нацкомісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала дозвіл державному Ощадбанку на відкриття залу ігрових автоматів та/або букмекерського пункту у столичному готелі Ramada Encore Kyiv.

Про це йдеться у рішенні №504 від 16 серпня, опублікованому на сайті регулятора. https://gc.gov.ua/files/Richenya/2021/08/R-504.pdf

Зазначається, що банк подав заявку на отримання дозволу 10 серпня.

У Комісії вирішили, що приміщення загальною площею 1008,2 кв.м. на 2 поверсі корупусу №3 готелю Ramada Encore Kyiv (вул. Столичне шосе, 103) відповідає вимогам, встановленим ЗУ про регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор.

Ramada Encore Kyiv - чотиризірковий готель.

Нагадаємо:

На 19 липня з лютого державний бюджет отримав 976,2 мільйона гривень зі сплати за ліцензії на ведення грального бізнесу – проте до кінця року ці надходження можуть зменшитись через ухвалення закону №2713-д парламентарями.

Источник: epravda.com.ua

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