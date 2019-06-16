Плавучі «ліси» захистять берегову лінію від вітру і хвиль

Австралійські інженери розробили кілометрові гнучкі бар'єри, які захистять берегову лінію та прибережні регіони від штормів.

Австралійські конструктори розробили гігантські хвилерізи зі скошеною поверхнею, що нагадує пандус. Вони дозволять хвилям розсіювати свою енергію, не завдаючи руйнівної шкоди.

Для утримання вітру хвилеподібна конструкція оснащена декількома рядами труб довжиною 20 метрів. Вони виготовлені з бетону і пластику.

Така конструкція зберігає гнучкість і в той же час дозволяє чинити опір вітру, знижуючи його швидкість і розбиваючи єдиний потік на підступах до берега. До того ж, вода буде потраплятиме в порожнисті труби і розсіюватиме енергію хвиль.

Технологія плавучого «лісу» була запатентована винахідниками з Університету Квінсленда, які сподіваються застосувати технологію біля берегів Бангладешу, Мозамбіку, Тайвані і Філіппін - країн, на які регулярно обрушуються урагани.

Зараз інженери будують зменшену копію установки, щоб випробувати її в басейні з штучними хвилями.

«Раніше, інженерами були розроблені хвилерізи для зниження висоти хвиль, але інструменту для стримування вітру створено не було, - каже професор Ван Чіеньмін, автор проекту. - Ми вперше помістили вітролом на поверхню плавучої установки».

Источник: elektrovesti.net

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