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Подальша робота найбільшого українського інтернет-магазину техніки Rozetka під питанням

Подальша робота найбільшого українського інтернет-магазину техніки Rozetka під питанням

Найбільший український інтернет-супермаркет Rozetka готується до зупинки бізнесу.

Про це заявив генеральний директор компанії Владислав Чечоткін у своєму Facebook, розкритикувавши прийняті Верховною Радою законопроєкти №1053-1 (“Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг) і №1073.

Бізнесмен зазначив, що нововведення здатні “вбити десятки тисяч підприємців”.

Президент Володимир Зеленський може найближчого тижня підписати законопроєкти 1053-1 і 1073, які, на думку Чечоткіна, не доопрацьовані та несуть пряму загрозу для бізнесу та були прийняті Верховною Радою “нібито з метою вивести бізнес із тіні та створити здорову конкуренцію, а насправді — для боротьби з бізнесом”

Згідно із законом №1073, будь-який споживач може заявити в податкову про “неправильний” чек і отримати товар безкоштовно, а бізнес заплатить штраф у розмірі 250%.

“Неправильний” означає, що чека немає в базі публічної податкової та також немає обмежень на кількість заяв, немає відповідальності для заявника, який немає податкової відповідальності (правильний або неправильний чек — вони вирішують на свій розсуд).

Источник: itechua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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