Поиск Google становится умнее, чем когда-либо прежде

Компания Google занялась разработкой новой технологии, которая поможет лучше распознавать пользовательские запросы.

Об этом в своем блоге пишет Панду Найяк, вице-президент Google.

“Любопытство людей бесконечно. Ежедневно мы видим миллиарды поисковых запросов, и 15 процентов этих запросов – уникальные”, – отмечает Найяк.

По его словам, люди очень часто не могут правильно сформулировать запрос, найти подходящие слова.

“По сути, поиск – это понимание языка. Наша задача – выяснить, что вы ищете независимо от того, как вы пишете или комбинируете слова в своем запросе. Несмотря на то, что мы продолжаем улучшать наши способности к пониманию языка запроса, мы иногда не совсем понимаем разговорные запросы. Обычно пользователи печатают набор слов, и надеются, что наш поиск поймет их, но в жизни таким образом диалог бы не начинался”, – отмечает Найяк.

Он напомнил, что в прошлом году Google представила и разработала методику предварительной подготовки на основе нейронной сети для подготовки к естественному языку (NLP), называемую Двунаправленное представление кодировщиков от трансформаторов, или, как в компании ее называют, BERT, для краткости. Эта технология позволяет каждому обучать свою собственную систему ответов на вопросы.

Этот прорыв стал результатом исследования Google о преобразователях: моделях, которые обрабатывают слова по отношению ко всем другим словам в предложении, а не по порядку. Таким образом, модели BERT могут учитывать полный контекст слова, рассматривая слова, которые идут до и после него, что особенно полезно для понимания цели поисковых запросов.

Но не только достижения в программном обеспечении могут сделать это возможным: для этого также требуется новое оборудование. Некоторые из моделей, которые Google может построить с помощью BERT, настолько сложны, что компания впервые стала использовать новейшие облачные тензорные блоки обработки (TPU – интегральная схема, предназначенная для ускорения расчетов искусственным интеллектом) для предоставления результатов поиска и быстрого получения более актуальной информации.

“Там много технических деталей, но что все это значит для вас?.. Фактически, когда дело доходит до ранжирования результатов, BERT поможет Search лучше понять каждый десятый запрос в США на английском языке. Но со временем мы перенесем это на другие языки и локации”, – рассказывает Панду Найяк.

В частности, для более длинных, более диалоговых запросов или поисков, где предлоги, такие как “для” и “к”, имеют большое значение, Search сможет понять контекст слов в вашем запросе.

Для кого-то такое нововведение может показаться незначительным, ведь люди уже привыкли к работе с ключевыми словами. Однако потенциально это может развиться в настоящий диалог с поисковиком и привести к изменению принципа работы с поиском информации.

Источник: bykvu.com

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