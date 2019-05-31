Google запускає нові безкоштовні онлайн-курси за чотирма напрямками
Компанія запускає відразу чотири нових освітніх модулі на своїй платформі Google Digital Workshop.
Нові онлайн-курси від Google вже доступні в 64 країнах, в тому числі в Україні — українською мовою. Ці курси присвячені важливим, на думку Google, кар'єрним навичкам: комунікація, мотивація, здатність впливати на інших і приймати рішення в складних умовах. Про це пишуть у офіційному блозі компанії.
«За даними останнього дослідження від World Economic Forum, саме ці навички зараз так цінують роботодавці», — йдеться у блозі.
Які нові онлайн-курси пропонує компанія?
Видання Ain.ua проаналізувало основну інформацію про пропоновані Google курси.
Мистецтво публічних виступів: ви навчитеся продумувати і проводити презентації та виступи таким чином, щоб захопити увагу своїх слухачів.
Як ділитися ідеями за допомогою історій і візуалізацій: курс допоможе познайомитися з простими інструментами, такими як асоціативні карти, історії і т.д., які допоможуть зацікавити людей своїми ідеями, пише Ain.ua.
Вступ до ділового спілкування: ви навчитеся створювати прості, зрозумілі і добре структуровані листи, презентації або звіти.
Ефективне налагодження зв'язків: курс познайомить з принципами створення мережі контактів і допоможе створити свій власний професійний бренд.
Кожен новий онлайн-курс являє собою набір з 4-5 відеоуроків тривалістю по 15-35 хвилин кожен. Рекомендується проходити їх послідовно. Курси стануть доступні відразу після реєстрації на платформі Digital Workshop — приступити до навчання на цих курсах можна вже сьогодні.
Користувачі, які успішно закінчили курси, отримають сертифікат від Google Digital Workshop, акредитований The Open University та IAB Europe.
Тим часом у компанії Google вважають, що сертифікат про проходження курсів може в майбутньому допомогти користувачам влаштуватися на роботу.
Источник: ms.detector.media