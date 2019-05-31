Google запускає нові безкоштовні онлайн-курси за чотирма напрямками

Компанія запускає відразу чотири нових освітніх модулі на своїй платформі Google Digital Workshop.

Нові онлайн-курси від Google вже доступні в 64 країнах, в тому числі в Україні — українською мовою. Ці курси присвячені важливим, на думку Google, кар'єрним навичкам: комунікація, мотивація, здатність впливати на інших і приймати рішення в складних умовах. Про це пишуть у офіційному блозі компанії.

«За даними останнього дослідження від World Economic Forum, саме ці навички зараз так цінують роботодавці», — йдеться у блозі.

Які нові онлайн-курси пропонує компанія?

Видання Ain.ua проаналізувало основну інформацію про пропоновані Google курси.

Мистецтво публічних виступів: ви навчитеся продумувати і проводити презентації та виступи таким чином, щоб захопити увагу своїх слухачів.

Як ділитися ідеями за допомогою історій і візуалізацій: курс допоможе познайомитися з простими інструментами, такими як асоціативні карти, історії і т.д., які допоможуть зацікавити людей своїми ідеями, пише Ain.ua.

Вступ до ділового спілкування: ви навчитеся створювати прості, зрозумілі і добре структуровані листи, презентації або звіти.

Ефективне налагодження зв'язків: курс познайомить з принципами створення мережі контактів і допоможе створити свій власний професійний бренд.

Кожен новий онлайн-курс являє собою набір з 4-5 відеоуроків тривалістю по 15-35 хвилин кожен. Рекомендується проходити їх послідовно. Курси стануть доступні відразу після реєстрації на платформі Digital Workshop — приступити до навчання на цих курсах можна вже сьогодні.

Користувачі, які успішно закінчили курси, отримають сертифікат від Google Digital Workshop, акредитований The Open University та IAB Europe.

Тим часом у компанії Google вважають, що сертифікат про проходження курсів може в майбутньому допомогти користувачам влаштуватися на роботу.

Источник: ms.detector.media

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