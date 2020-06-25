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Компания Google запускает новую социальную сеть

Компания Google запускает новую социальную сеть

Социальная сеть Keen будет работать с подключением искусственного интеллекта

Компания Google запустила новый сервис – социальную сеть под названием Keen. Фактически, это аналог социального сервиса Pinterest, только с подключением искусственного интеллекта, сообщается в официальном блоге компании.

"Мы создали новый эксперимент под названием Keen в рамках Area 120, семинара Google по экспериментальным проектам", - говорится в сообщении.

В социальной сети Keen именно искусственный интеллект ищет для пользователя интересный контент на основе заранее выбранной человеком определенной тематики и пожеланий.
Разработчики нового экспериментального сервиса объяснили, что так Google стремится создать альтернативу "бездумному" просмотру онлайн-каналов и предоставить пользователю только нужную ему информацию.

Напомним, что ранее компания Google несколько раз создавала разные соцсети, но спустя некоторое время закрывала их.

Источник: 112.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: google, соцсети

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