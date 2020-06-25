Компания Google запускает новую социальную сеть
Социальная сеть Keen будет работать с подключением искусственного интеллекта
Компания Google запустила новый сервис – социальную сеть под названием Keen. Фактически, это аналог социального сервиса Pinterest, только с подключением искусственного интеллекта, сообщается в официальном блоге компании.
"Мы создали новый эксперимент под названием Keen в рамках Area 120, семинара Google по экспериментальным проектам", - говорится в сообщении.
В социальной сети Keen именно искусственный интеллект ищет для пользователя интересный контент на основе заранее выбранной человеком определенной тематики и пожеланий.
Разработчики нового экспериментального сервиса объяснили, что так Google стремится создать альтернативу "бездумному" просмотру онлайн-каналов и предоставить пользователю только нужную ему информацию.
Напомним, что ранее компания Google несколько раз создавала разные соцсети, но спустя некоторое время закрывала их.
Источник: 112.ua/