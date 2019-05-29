Google Maps почав показувати камери контролю швидкості в 25 країнах. України в списку немає

Вона дозволяє бачити, де на маршруті знаходяться такі камери і підтримувати необхідний швидкісний режим на кожній з ділянок. Як йдеться у AndroidPolice, оповіщення про камери доступні для користувачів у 25 країнах.

Австралія

Бразилія

Болгарія

Великобританія

Греція

Індія

Індонезія

Ізраїль

Італія

Іспанія

Канада

Мексика

Нідерланди

Португалія

Росія

Румунія

Саудівська Аравія

Словаччина

Словенія

США

Угорщина

Фінляндія

Чехія

Швеція

Південна Африка

Функція розгортається поступово і не відразу з’явиться у всіх користувачів, навіть із названих країн. Така можливість поки недоступна в Україні, але з огляду на масовість оновлення і появи функції майже у всіх сусідів крім Білорусі, Молдови та Польщі, можна очікувати швидкої її появи й у нас.

Як повідомляв “Детектор медіа”, у квітні Google представила додаток для подорожей Google Trips, об'єднавши під одним ім'ям свої тревел-проекти — сервіс пошуку квитків, готелів та рекомендації для мандрівників.

Источник: ms.detector.media

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