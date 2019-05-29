Google Maps почав показувати камери контролю швидкості в 25 країнах. України в списку немає
Вона дозволяє бачити, де на маршруті знаходяться такі камери і підтримувати необхідний швидкісний режим на кожній з ділянок. Як йдеться у AndroidPolice, оповіщення про камери доступні для користувачів у 25 країнах.
-
Австралія
-
Бразилія
-
Болгарія
-
Великобританія
-
Греція
-
Індія
-
Індонезія
-
Ізраїль
-
Італія
-
Іспанія
-
Канада
-
Мексика
-
Нідерланди
-
Португалія
-
Росія
-
Румунія
-
Саудівська Аравія
-
Словаччина
-
Словенія
-
США
-
Угорщина
-
Фінляндія
-
Чехія
-
Швеція
-
Південна Африка
Функція розгортається поступово і не відразу з’явиться у всіх користувачів, навіть із названих країн. Така можливість поки недоступна в Україні, але з огляду на масовість оновлення і появи функції майже у всіх сусідів крім Білорусі, Молдови та Польщі, можна очікувати швидкої її появи й у нас.
Як повідомляв “Детектор медіа”, у квітні Google представила додаток для подорожей Google Trips, об'єднавши під одним ім'ям свої тревел-проекти — сервіс пошуку квитків, готелів та рекомендації для мандрівників.
Источник: ms.detector.media