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Google Maps почав показувати камери контролю швидкості в 25 країнах. України в списку немає

Google Maps почав показувати камери контролю швидкості в 25 країнах. України в списку немає

Вона дозволяє бачити, де на маршруті знаходяться такі камери і підтримувати необхідний швидкісний режим на кожній з ділянок. Як йдеться у AndroidPolice, оповіщення про камери доступні для користувачів у 25 країнах.

  • Австралія

  • Бразилія

  • Болгарія

  • Великобританія

  • Греція

  • Індія

  • Індонезія

  • Ізраїль

  • Італія

  • Іспанія

  • Канада

  • Мексика

  • Нідерланди

  • Португалія

  • Росія

  • Румунія

  • Саудівська Аравія

  • Словаччина

  • Словенія

  • США

  • Угорщина

  • Фінляндія

  • Чехія

  • Швеція

  • Південна Африка

Функція розгортається поступово і не відразу з’явиться у всіх користувачів, навіть із названих країн. Така можливість поки недоступна в Україні, але з огляду на масовість оновлення і появи функції майже у всіх сусідів крім Білорусі, Молдови та Польщі, можна очікувати швидкої її появи й у нас.

Як повідомляв “Детектор медіа”, у квітні Google представила додаток для подорожей Google Trips, об'єднавши під одним ім'ям свої тревел-проекти — сервіс пошуку квитків, готелів та рекомендації для мандрівників.

Источник: ms.detector.media

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Темы: google

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