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Порошенко подав декларацію про доходи після завершення повноважень президента України

Порошенко подав декларацію про доходи після завершення повноважень президента України

Після завершення повноважень президента України Петро Порошенко подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Як повідомили у його прес-службі, йдеться про період із 1 січня до 20 травня 2019 року.

«За цей період Петро Порошенко отримав доходи у розмірі приблизно 16 мільйонів гривень. Більше півтора мільйона гривень компенсації за завдану моральну шкоду Порошенко отримав від корпорації Бі-Бі-Сі. Відповідне рішення у справі про наклеп було винесено Високим Судом Справедливості, місті Лондон. Ці кошти Порошенко планує направити на благодійність. Зарплата президента була нарахована у розмірі 128 545 гривень. Уся заробітна плата Петра Порошенка спрямовується на благодійність ще з часів, коли він став народним депутатом», – йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, за даними прес-служби Петра Порошенка, приблизно 9,5 мільйонів гривень склали відсотки від депозиту в Міжнародному інвестиційному банку. Також Петро Порошенко отримав погашення за придбаними ним минулого року облігаціями державної позики, йдеться в повідомленні.

«Згідно із щойно оприлюдненими даними міжнародного світового агентства Bloomberg, за час президентства Порошенко втратив статус мільярдера, який мав до обрання. Відповідно до індексу Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився за цей час майже на 40%», – додали у його прес-службі.

Источник: radiosvoboda.org

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