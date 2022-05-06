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Путін продовжує надсилати строковиків на війну в Україну

Путін продовжує надсилати строковиків на війну в Україну

Через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви “живої сили”. Попри неодноразові заяви кремля про неприпустимість залучення до участі у війні солдатів строкової служби, таки випадки фіксуються дедалі частіше.

Встановлено, що в складі 217 повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії (Іваново) до бойових дій на території України активно залучаються військовослужбовці строкової служби. Нині 98 дивізія окупанта бере участь у боях на території Харківської області.

Поспіх в питанні відновлення втрат призводить до скорочення періоду навчання майбутніх окупантів. Новобранці 8 армії південного військового округу ЗС РФ проходять 4-денний курс підготовки. Після чого направляються на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України.

Також російська влада на примусово-добровільній засаді направляє до 40 медичних працівників Криму у безоплатне відрядження на окуповані території Донецької області. Термін “відрядження” – до 2 тижнів. Озвучена мета – “надання допомоги”.

Разом з тим частішають випадки дезертирства окупантів. Так, в селі Рибальче Херсонської області окупанти розшукують 15 військовослужбовців РФ. Вони не бажають вступати в бойові дії з українською армією і залишили місце дислокації підрозділу.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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