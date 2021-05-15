Регистрация ФОП за 1 минуту и уплата налогов: портал "Дія" расширяет перечень онлайн-услуг

В Украине 17 мая презентуют новые возможности портала "Дія". Всего ожидается более 10 новых услуг. Об этом сообщило Министерство по вопросам реигнтеграции оккупированных территорий.

Среди новых услуг и направленные непосредственно на внутренне перемещенных лиц, в частности, заявка на получение льготного ипотечного кредита ВПЛ.

Кроме того, в "Дію" будет добавлена комплексная услуга еМалятко.

На сайте непосредственно самого события анонсированы следующие нововведения:

регистрация места проживания онлайн - без очередей и бумаг;

регистрация ФОП за 1 минуту;

новые услуги для водителей: удобные оповещения о штрафах и замена водительского удостоверения;

уплата налогов онлайн.

Агентство Телевидения Новости