Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:07
Просмотров: 186

Рекордное укрепление гривны. Ждать ли сезонной девальвации или доллар продолжит падать?

В 2019 году гривна укрепилась по отношению к доллару более чем на 7%, войдя в число самых укрепляющихся мировых валют.

Рекордное укрепление гривны. Ждать ли сезонной девальвации или доллар продолжит падать?

24 июля гривна приблизилась к отметке 25,5 на украинском межбанке, то есть вернулась к уровню начала 2016 года. В феврале 2016-го национальная валюта резко начала обесцениваться. А 22 января 2018-го достигла отметки 28,91 грн за доллар.

Во втором полугодии сезонные факторы обычно провоцируют ослабление украинской валюты, однако на этот раз традиция может нарушиться.

К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs.

По прогнозу экспертов, осенний рост спроса на валюту со стороны украинских компаний будет компенсирован притоком иностранного капитала в украинские облигации, одну из наиболее высоких в мире реальных доходностей.

"Прошедшие годы динамика курса гривны демонстрировала четкую сезонность: он рос в первом полугодии и снижался во втором, – отмечает аналитик Goldman Sachs Эндрю Матэн. – В этом году подобный сценарий выглядит менее вероятным, учитывая возросшую активность иностранных инвесторов на валютном рынке страны".

По прогнозу финансистов, курс гривны останется стабильным и после постепенной отмены валютных ограничений НБУ. Однако монетарная политика НБУ остается жесткой – учетная ставка сохраняется на уровне 17%.

"Инвесторам такой подход нравится, и они все активнее покупают украинский суверенный долг. Сделки с номинированными в гривне бондами могут проводиться через Clearstream, а их дюрация достигает семи лет. В настоящее время доля иностранцев на этом рынке составляет 8.5% (+1% г/г)", – отмечают эксперты.

Параллельно другой американский банк - Bank Of America Merrill Lynch - в июле также был щедрым на комплименты относительно украинской валюты. Банкиры считают, что после выборов в Украине есть все шансы договориться с МВФ о новой программе и ускорить реформы. Вспомнили банкиры и о высокой доходности украинских ОВГЗ как факторе стабильности гривны.

Правительство за счет активных продаж иностранцам новых государственных облигаций финансирует дефицит бюджет и гасит старые долги.

Стоит также добавить, что гривна укрепилась и благодаря рекордному объему экспорта зерновых, и стремительному росту цен на руду: с $60 до $120 за тонну в год. Зерно, руда и металл — это основные экспортные товары, которые Украина продает на международных рынках за доллар.

Кроме того, в Украине отсутствует налог на доходы, полученные от облигаций. Нужно оплатить лишь 1,5% военного сбора. В то же время, с дохода от депозита — 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

В случае политического или экономического кризиса, обострения военных действий на Донбассе, или других форс-мажорных обстоятельств, нерезиденты начнут выходить из украинских ОВГЗ. Тогда на рынке произойдут обратные процессы: массовая распродажа облигаций внутреннего государственного займа спровоцирует девальвацию гривны, поскольку резко возрастет спрос на валюту со стороны иностранных спекулянтов.

Таким образом, как отмечают аналитики украинского Telegram-канала Finstop, риск девальвации гривны остается.

"Иностранные спекулянты скупают суверенный долг Украины, потому что правительство продает облигации за бешеные проценты и финансирует дефицит бюджета...  А чтобы иностранцу купить наших ОВГЗ, нужно завести в Украину валюту и обменять на гривну. Соответственно от наполнения рынка лишними долларами – гривна укрепляется. Страшно подумать, что будет в момент выхода иностранцев из наших ОВГЗ. Хотя американцы не прогнозируют девальвацию, но, может, и они прикупили наших высокодоходных облигаций?", – отмечает автор канала, опытный участник рынка Украины.

При этом стабильность курса и укрепление гривны в 2019 году обеспечиваются за счет наращивания долгов, которые придется отдавить в будущем.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Из-за введения военного положения в Украине подорожала валюта
27.11.2018 10:31    699
В Украине вошла в обращение обновленная 20-гривневая банкнота
25.09.2018 16:26    470
В Украине вводится в обращение новая банкнота 20 гривен
24.09.2018 15:17    994
Как украинской гривне стать деньгами
11.09.2018 12:09    647
В конце сентября НБУ введет в обращение 20-гривневую банкноту нового образца
04.09.2018 12:10    533
Украинская гривна отпраздновала 22-летие
03.09.2018 15:47    277
Курс доллара в Украине: почему дорожает валюта и какие прогнозы озвучивают эксперты?
30.08.2018 17:53    492
В США суд отказался убрать с долларов фразу "In God We Trust"
29.08.2018 15:00    493
В Украине дорожают доллар и евро: курс от Нацбанка на выходные
17.08.2018 14:32    466
В Украине снова растет доллар
09.08.2018 13:46    559
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 