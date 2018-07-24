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В Украине изменился алгоритм расчета официального курса доллара

НБУ пересмотрел методику расчета официального курса гривны к доллару США и время его публикации.

В Украине изменился алгоритм расчета официального курса доллара

Национальный банк Украины пересмотрел методику расчета официального курса гривны к доллару США, осовременил источники данных, используемых для его расчета и приблизил время его обнародования.

Согласно принятому решению, официальный курс гривны к доллару США будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов США на условиях «тод», «том» и «спот», которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины (МВРУ) с другими банками и с НБУ, и информация о которых предоставлялась Национальному банку торгово-информационными системами до 15:30 соответствующего рабочего дня.

Новая методика расчета предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых по разным причинам отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня, а, следовательно, такие сделки являются не репрезентативными для их учета при расчете официального курса гривны к доллару США. Сначала из имеющегося ряда сделок отсекаются те, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются сделки, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения.

Расчет официального курса гривны к доллару будет осуществляться как средневзвешенное по всем сделкам, которые остались после отсечения.

Новости портала «Весь Харьков»

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