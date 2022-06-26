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Samsung оштрафовали в Австралии на $9,7 млн за ложную рекламу водонепроницаемости смартфонов

Samsung оштрафовали в Австралии на $9,7 млн за ложную рекламу водонепроницаемости смартфонов

Антимонопольный регулятор Австралии сообщил во вторник о решении местного суда, согласно которому австралийское подразделение Samsung Electronics заплатит эквивалент $9,65 млн за девять недобросовестных рекламных кампаний. По мнению регулятора, реклама вводила в заблуждение пользователей о степени защиты от воды некоторых смартфонов Galaxy.

Как сообщила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC), Samsung Australia признала факт введения в заблуждение некоторых покупателей Galaxy. Впервые регулятор подал иск против южнокорейского производителя ещё в июле 2019 года.

По словам регулятора, с марта 2016 по октябрь 2018 годов Samsung демонстрировала рекламу в магазинах и социальных сетях, в которой утверждалось, что её смартфоны можно использовать в прудах или морской воде. После этого ACCC получила тысячи жалоб от пользователей, заявивших, что смартфоны не работают должным образом или даже полностью прекратили функционировать после того, как побывали в воде.

По словам представителя регулятора утверждения компании были важным продающим фактором для смартфонов Galaxy и многие покупатели «могли подвергнуться воздействию» вводящей в заблуждение рекламы перед тем, как приняли решение о покупке нового смартфона.

В компании уже заявили, что Samsung и ACCC пришли к совместному выводу, что изменения конструкции, внесённые производителем в новые версии моделей смартфонов, представленных в Австралии с марта 2018 года, уже не подвержены рискам поломки из-за их помещения в воду.

Источник: internetua.com

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