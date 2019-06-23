Санкции лишили “Газпром” возможности разрабатывать крупнейшее газоконденсатное месторождение в мире

Санкции поставили крест на планах “Газпрома” освоить один из богатейших шельфов в мире.

Тот самый случай, когда санкции помогают “развиваться” гибридной экономике. Причём в одной из немногих отраслей, которые приносят бюджету ещё хоть какой-нибудь доход.

Так, стало известно, что “Газпром” ликвидировал дочернюю компанию Shtokman Development AG, занимавшуюся проектом разработки и ввода в эксплуатацию Штокмановского месторождения на шельфе Баренцева моря. Газоконденсатного месторождения которое считается одним из крупнейших в мире, с разведанными запасами в 4 трлн м³.

А теперь самое интересное, что повлияло на такое решение “Газпрома”?

Во-первых, сланцевый бум в США и экспансия их сжиженного природного газа на рынок. По сути, разработка и добыча на Штокмановском месторождении не составили бы конкуренции дешевому, в сравнении с российским, СПГ из США.

Во-вторых, санкции. Санкции, из-за которых партнеры “Газпрома” по разработке Штокмановского месторождения французская Total и норвежская Statoil отказались о сотрудничества, тем самым лишив российскую монополию доступа к необходимым технологиям. У самой же России нет технологий и оборудования для разработки данного шельфа.

Таким образом, “Газпром” оказался в очередной раз за бортом мировых тенденций. Не видать ему экспортного потенциала СПГ США, равно как и возможности осваивать столь вожделенный и богатый шельф.

Источник: uc.od.ua

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