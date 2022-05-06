Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:05
Просмотров: 103

Санкции в действии: россия срочно распродает треть танкерного флота

Санкции в действии: россия срочно распродает треть танкерного флота

Крупнейшая судоходная компания россии «Совкомфлот» срочно распродает танкеры, чтобы расплатиться по долгу перед западными банками.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Госкорпорация, владеющая крупнейшим в мире флотом малых танкеров класса Aframax (на 600 тысяч баррелей), ищет покупателей на десятки судов до 15 мая — даты, когда завершается «льготный» санкционный период.

Попавший под европейские и американские санкции в конце февраля, а под британские в начале марта, «Совкомфлот» пустил «с молотка» каждое третье свое судно (40 из 121).

Компания вынуждена спешить: у нее 10 дней, чтобы погасить долговые обязательства на сумму более 2 млрд долларов.

Другая причина распродажи — в том, что такое количество танкеров «Совкомфлоту» больше может не понадобиться, говорит источник Lloyd’s List в банковской сфере: пятый пакет санкций ЕС запретил российским судам заходить в европейские порты, а в рамках шестого — готовится полное нефтяное эмбарго.

Россия продавала в Европу 1,5 млн баррелей в день, из которых, по оценке Kpler, лишь треть можно продать в Индию. На 1 млн баррелей в сутки России придется сократить добычу, а с ней — и экспорт, полагают аналитики.

Хотя до финального срока введения санкций остается полторы недели, пока «Совкомфлоту» нечем похвастаться: из четырех десятков танкеров удалось продать только 8, четыре из которых приобрела дубайская Koban Shipping.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Путін продовжує надсилати строковиків на війну в Україну
Сегодня 16:20    85
Українців змушують приймати громадянство псевдо республік, в разі відмови обіцяють репресії
Сегодня 15:52    98
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой во Франции 8 мая
Сегодня 15:33    119
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05
Сегодня 13:05    138
З оточеного росіянами Маріуполя вдалося врятувати майже 500 цивільних
Сегодня 11:05    231
Посевная кампания в Дергачевском районе сорвана: фермеры ограблены, поля – заминированы
Сегодня 10:59    186
Однією з цілей росії є глобальна продовольча криза - Кислиця
Сегодня 10:47    172
Видача кредитів, купівля квартир, водійські посвідчення — що змінилось через війну (ВИДЕО)
Сегодня 10:08    186
Більше 630 дітей постраждали від дій окупанта в Україні
Сегодня 09:42    137
Коротко о важном на эту минуту
Сегодня 09:40    234
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 