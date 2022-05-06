Санкции в действии: россия срочно распродает треть танкерного флота

Крупнейшая судоходная компания россии «Совкомфлот» срочно распродает танкеры, чтобы расплатиться по долгу перед западными банками.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Госкорпорация, владеющая крупнейшим в мире флотом малых танкеров класса Aframax (на 600 тысяч баррелей), ищет покупателей на десятки судов до 15 мая — даты, когда завершается «льготный» санкционный период.

Попавший под европейские и американские санкции в конце февраля, а под британские в начале марта, «Совкомфлот» пустил «с молотка» каждое третье свое судно (40 из 121).

Компания вынуждена спешить: у нее 10 дней, чтобы погасить долговые обязательства на сумму более 2 млрд долларов.

Другая причина распродажи — в том, что такое количество танкеров «Совкомфлоту» больше может не понадобиться, говорит источник Lloyd’s List в банковской сфере: пятый пакет санкций ЕС запретил российским судам заходить в европейские порты, а в рамках шестого — готовится полное нефтяное эмбарго.

Россия продавала в Европу 1,5 млн баррелей в день, из которых, по оценке Kpler, лишь треть можно продать в Индию. На 1 млн баррелей в сутки России придется сократить добычу, а с ней — и экспорт, полагают аналитики.

Хотя до финального срока введения санкций остается полторы недели, пока «Совкомфлоту» нечем похвастаться: из четырех десятков танкеров удалось продать только 8, четыре из которых приобрела дубайская Koban Shipping.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»