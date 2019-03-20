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Школьница нашла сумочку со 150 тысячами гривен и вернула владельцу
Во Львовской области школьница нашла сумочку со 150 тысячами гривен и вернула ее владельцу, который оказался ее соседом.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Возвращаясь с тренировки, 11-летняя Андриана Дзюбайло присела отдохнуть на лавочку, на которой обнаружила кем-то забытую сумку.
В сумке лежали деньги и документы.
Банкнот в разной валюте там было на 150 тысяч гривен.
Заглянув в документы, на фото Андриана узнала владельца утерянной вещи, который оказался ее соседом, живущим в одном подъезде с девочкой.
Как сообщается, за возвращенные деньги мужчина, который работает таксистом, просто поблагодарил школьницу.
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