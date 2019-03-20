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Школьница нашла сумочку со 150 тысячами гривен и вернула владельцу

Школьница нашла сумочку со 150 тысячами гривен и вернула владельцу

Во Львовской области школьница нашла сумочку со 150 тысячами гривен и вернула ее владельцу, который оказался ее соседом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Возвращаясь с тренировки, 11-летняя Андриана Дзюбайло присела отдохнуть на лавочку, на которой обнаружила  кем-то забытую сумку.

В сумке лежали деньги и документы.

Банкнот в разной валюте там было на 150 тысяч гривен.

Заглянув в документы, на фото Андриана узнала владельца утерянной вещи, который оказался ее соседом, живущим в одном подъезде с девочкой.

Как сообщается, за возвращенные деньги мужчина, который работает таксистом, просто поблагодарил школьницу.

Агентство Телевидения Новости

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