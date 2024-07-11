Що робити, якщо ноутбук не заряджається

Час автономної роботи - одна з найважливіших характеристик будь-якого ноутбука. Однак хімічний накопичувач енергії рано чи пізно може спричинити деякі проблеми користувачеві. Наприклад, пристрій не реагує на підключення до електромережі, батарея заряджається тільки до 60% або зовсім не заряджається. Як впоратися з такими проблемами?

Причиною подібних проблем із зарядкою ноутбука може бути таке:

активована функція керування живленням, яка запобігає зарядці акумулятора до 100%, щоб продовжити термін його служби,

несправність електричної розетки або повна відсутність живлення в домашній електромережі,

несправний блок живлення,

застарілі драйвери, що відповідають за налаштування електроживлення системи,

окислені контакти акумулятора або гніздо для зарядки,

батарея ноутбука повністю вичерпала свій ресурс і потрібно вибрати нову за цим посиланням https://www.aks.ua/uk/catalog/akkumulyator-dlya-noutbuka/, оскільки пристрій може працювати тільки "по кабелю".

Заряджання ноутбука та керування живленням

Навіть якщо акумулятор і джерело живлення повністю справні, система Windows на ноутбуці може відображати повідомлення "підключено, не заряджається". Вирішити цю проблему можна відключивши функцію керування живленням. Залежно від моделі та бренду лептопа функція керування живленням відрізнятиметься.

Якщо збої в роботі не пов'язані з програмним забезпеченням, то слід перевірити справність кожного компонента окремо. Для початку варто підключити ноутбук до іншої розетки. Може виявитися, що вийшла з ладу електросистема.

Спробуйте зарядити ноутбук від іншого джерела живлення. Якщо виявиться, що зарядний пристрій пошкоджено, просто замовте новий адаптер. Це невеликі витрати, які не торкнуться ремонту або обслуговування пристрою.

Якщо ж жоден з описаних вище способів не допоміг, можливо, розрядився акумулятор. Адаптер змінного струму дає змогу ноутбуку працювати, але не може заряджати його, тому що батарея повністю розряджена. У цьому разі доведеться замінити накопичувач. Для лэптопа Dell батарею шукай тут https://www.aks.ua/uk/catalog/akkumulyator-dlya-noutbuka/brend-noutbuka/dell/

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