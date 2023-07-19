Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:45
Просмотров: 116

Скандальний тендер харківської поліклініки: футболки по 5000 грн

Скандальний тендер харківської поліклініки: футболки по 5000 грн

Харківська міська поліклініка №24 під час війни закуповує дорогий одяг, взуття та живі квіти.

Харківська міська поліклініка №24 підписала договір про придбання чотирьох футболок на загальну суму 21 тис. грн з ФОП “Клименко Артем Вікторович”, повідомляє «Інтерфакс».

Раніше поліклініка неодноразово закуповувала футболки у того ж ФОП за зіставними цінами й навіть дорожче. Зокрема, у травні було куплено дві футболки по 6 276 грн за штуку.

«Мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв розібратися в ситуації з тендерами 24 поліклініки. Головлікаря відсторонено через ситуацію, що склалася, триває службове розслідування», – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Крім того, поліклініка неодноразово закуповувала в того ж ФОП жіночі та чоловічі кросівки. Так, у квітні 2023 року було підписано договір на купівлю двох пар жіночих кросівок по 6 430 грн за пару, а в листопаді 2022 року – дві пари чоловічих – по 5480 грн за пару.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 