Скандальний тендер харківської поліклініки: футболки по 5000 грн

Харківська міська поліклініка №24 під час війни закуповує дорогий одяг, взуття та живі квіти.

Харківська міська поліклініка №24 підписала договір про придбання чотирьох футболок на загальну суму 21 тис. грн з ФОП “Клименко Артем Вікторович”, повідомляє «Інтерфакс».

Раніше поліклініка неодноразово закуповувала футболки у того ж ФОП за зіставними цінами й навіть дорожче. Зокрема, у травні було куплено дві футболки по 6 276 грн за штуку.

«Мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв розібратися в ситуації з тендерами 24 поліклініки. Головлікаря відсторонено через ситуацію, що склалася, триває службове розслідування», – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Крім того, поліклініка неодноразово закуповувала в того ж ФОП жіночі та чоловічі кросівки. Так, у квітні 2023 року було підписано договір на купівлю двох пар жіночих кросівок по 6 430 грн за пару, а в листопаді 2022 року – дві пари чоловічих – по 5480 грн за пару.

Агентство Телевидения Новости