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Сколько стоит купить квартиру в Харькове

Сколько стоит купить квартиру в Харькове

В Харькове растут цены на двухкомнатные квартиры

 

За последние полгода стоимость покупки однокомнатной квартиры в Харькове практически не изменилась, в то время как “двушки” выросли в цене на 4,5%. Дороже всего продают недвижимость в Шевченковском и Киевском районах, а самое бюджетное жилье предлагают в Новобаварском - “однушку” за $16 500. Сколько стоит купить квартиру в Харькове рассказали аналитики OLX.

За однокомнатную квартиру в Харькове продавцы запрашивают от $16 500 до почти $28 000 в среднем. Цена за двухкомнатную квартиру варьируется от $24 500 до 42 500. Чтобы рассматривать трехкомнатную жилплощадь придется накопить от $30 000 до $60 000.

 

Цены на квартиры в Харькове с начала 2019 (USD)

 

Район Харькова

1-комнатная квартира

2-комнатная квартира

3-комнатная квартира

Шевченковский

27 900

42 500

58 000

Киевский

23 000

35 000

43 000

Основянский (Червонозаводской)

24 260

34 000

40 000

Холодногорский

20 400

30 000

40 000

Московский

22 500

28 000

35 000

Слободской (Коминтерновский)

19 000

25 000

34 900

Немышлянский (Фрунзенский)

19 000

25 700

34 000

Новобаварский (Октябрьский)

16 500

26 000

30 000

Индустриальный

17 000

24 500

30 000

 

За последние полгода цены на недвижимость в городе выросли, но не стремительно. Так “однушки” подорожали в среднем на 1,1%, “трешки” выросли в цене на 3,5%, а “двушки” стали дороже на 4,4%.

В Шевченковском районе самые высокие цены на жилье. Здесь стоимость “однушки” в среднем составляет $27 900, двушку можно приобрести за $42 500, а за просторную трехкомнатную квартиру придется выложить почти $60 000. За эту цену можно приобрести две “трешки” в Новобаварском или Индустриальном районе, либо же две “двушки” в Холодногорском. Дешевле недвижимость в Киевском и Основянском районе, а вот самое бюджетное жилье - в Новобаварском и Индустриальном районе.

По данным платформы OLX, в период с 1 марта по 31 мая 2019 года на платформе было опубликовано около 20 тыс. объявлений о продаже квартир в Харькове. Для сравнения, это третий показатель по стране - больше предлагали квартир в Одессе - 39 000 объявлений и в Киеве - около 26 000.

Справка о компании

OLX — один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. База площадки насчитывает более 13 млн объявлений и ежемесячно пополняется более чем на 4 млн новых предложений. По данным Gemius cервис является самым посещаемым в стране после Google, Youtube и Facebook. Каждый второй украинский онлайн-пользователь заходит на OLX минимум раз в месяц. Сервис входит в ТОП-10 самых посещаемых торговых площадок мира. А мобильное приложение OLX установлено на каждом третьем украинском смартфоне и занимает первую позицию в категории “Покупки” для IOS и Android по данным SimilarWeb. На OLX в год продается товаров на более чем 1 млрд долларов, а это половина годового оборота рынка e-commerce в стране.

Контакты:

PR Manager OLX Ukraine

Ольга Федорова

olga.fedorova@olx.com

 

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