Сколько стоит купить квартиру в Харькове
В Харькове растут цены на двухкомнатные квартиры
За последние полгода стоимость покупки однокомнатной квартиры в Харькове практически не изменилась, в то время как “двушки” выросли в цене на 4,5%. Дороже всего продают недвижимость в Шевченковском и Киевском районах, а самое бюджетное жилье предлагают в Новобаварском - “однушку” за $16 500. Сколько стоит купить квартиру в Харькове рассказали аналитики OLX.
За однокомнатную квартиру в Харькове продавцы запрашивают от $16 500 до почти $28 000 в среднем. Цена за двухкомнатную квартиру варьируется от $24 500 до 42 500. Чтобы рассматривать трехкомнатную жилплощадь придется накопить от $30 000 до $60 000.
Цены на квартиры в Харькове с начала 2019 (USD)
|
Район Харькова
|
1-комнатная квартира
|
2-комнатная квартира
|
3-комнатная квартира
|
Шевченковский
|
27 900
|
42 500
|
58 000
|
Киевский
|
23 000
|
35 000
|
43 000
|
Основянский (Червонозаводской)
|
24 260
|
34 000
|
40 000
|
Холодногорский
|
20 400
|
30 000
|
40 000
|
Московский
|
22 500
|
28 000
|
35 000
|
Слободской (Коминтерновский)
|
19 000
|
25 000
|
34 900
|
Немышлянский (Фрунзенский)
|
19 000
|
25 700
|
34 000
|
Новобаварский (Октябрьский)
|
16 500
|
26 000
|
30 000
|
Индустриальный
|
17 000
|
24 500
|
30 000
За последние полгода цены на недвижимость в городе выросли, но не стремительно. Так “однушки” подорожали в среднем на 1,1%, “трешки” выросли в цене на 3,5%, а “двушки” стали дороже на 4,4%.
В Шевченковском районе самые высокие цены на жилье. Здесь стоимость “однушки” в среднем составляет $27 900, двушку можно приобрести за $42 500, а за просторную трехкомнатную квартиру придется выложить почти $60 000. За эту цену можно приобрести две “трешки” в Новобаварском или Индустриальном районе, либо же две “двушки” в Холодногорском. Дешевле недвижимость в Киевском и Основянском районе, а вот самое бюджетное жилье - в Новобаварском и Индустриальном районе.
По данным платформы OLX, в период с 1 марта по 31 мая 2019 года на платформе было опубликовано около 20 тыс. объявлений о продаже квартир в Харькове. Для сравнения, это третий показатель по стране - больше предлагали квартир в Одессе - 39 000 объявлений и в Киеве - около 26 000.
Справка о компании
OLX — один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. База площадки насчитывает более 13 млн объявлений и ежемесячно пополняется более чем на 4 млн новых предложений. По данным Gemius cервис является самым посещаемым в стране после Google, Youtube и Facebook. Каждый второй украинский онлайн-пользователь заходит на OLX минимум раз в месяц. Сервис входит в ТОП-10 самых посещаемых торговых площадок мира. А мобильное приложение OLX установлено на каждом третьем украинском смартфоне и занимает первую позицию в категории “Покупки” для IOS и Android по данным SimilarWeb. На OLX в год продается товаров на более чем 1 млрд долларов, а это половина годового оборота рынка e-commerce в стране.
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PR Manager OLX Ukraine
Ольга Федорова
olga.fedorova@olx.com