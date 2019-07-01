В Харькове растут цены на двухкомнатные квартиры

За последние полгода стоимость покупки однокомнатной квартиры в Харькове практически не изменилась, в то время как “двушки” выросли в цене на 4,5%. Дороже всего продают недвижимость в Шевченковском и Киевском районах, а самое бюджетное жилье предлагают в Новобаварском - “однушку” за $16 500. Сколько стоит купить квартиру в Харькове рассказали аналитики OLX.

За однокомнатную квартиру в Харькове продавцы запрашивают от $16 500 до почти $28 000 в среднем. Цена за двухкомнатную квартиру варьируется от $24 500 до 42 500. Чтобы рассматривать трехкомнатную жилплощадь придется накопить от $30 000 до $60 000.

Цены на квартиры в Харькове с начала 2019 (USD)

Район Харькова 1-комнатная квартира 2-комнатная квартира 3-комнатная квартира Шевченковский 27 900 42 500 58 000 Киевский 23 000 35 000 43 000 Основянский (Червонозаводской) 24 260 34 000 40 000 Холодногорский 20 400 30 000 40 000 Московский 22 500 28 000 35 000 Слободской (Коминтерновский) 19 000 25 000 34 900 Немышлянский (Фрунзенский) 19 000 25 700 34 000 Новобаварский (Октябрьский) 16 500 26 000 30 000 Индустриальный 17 000 24 500 30 000

За последние полгода цены на недвижимость в городе выросли, но не стремительно. Так “однушки” подорожали в среднем на 1,1%, “трешки” выросли в цене на 3,5%, а “двушки” стали дороже на 4,4%.

В Шевченковском районе самые высокие цены на жилье. Здесь стоимость “однушки” в среднем составляет $27 900, двушку можно приобрести за $42 500, а за просторную трехкомнатную квартиру придется выложить почти $60 000. За эту цену можно приобрести две “трешки” в Новобаварском или Индустриальном районе, либо же две “двушки” в Холодногорском. Дешевле недвижимость в Киевском и Основянском районе, а вот самое бюджетное жилье - в Новобаварском и Индустриальном районе.

По данным платформы OLX, в период с 1 марта по 31 мая 2019 года на платформе было опубликовано около 20 тыс. объявлений о продаже квартир в Харькове. Для сравнения, это третий показатель по стране - больше предлагали квартир в Одессе - 39 000 объявлений и в Киеве - около 26 000.

Справка о компании

OLX — один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. База площадки насчитывает более 13 млн объявлений и ежемесячно пополняется более чем на 4 млн новых предложений. По данным Gemius cервис является самым посещаемым в стране после Google, Youtube и Facebook. Каждый второй украинский онлайн-пользователь заходит на OLX минимум раз в месяц. Сервис входит в ТОП-10 самых посещаемых торговых площадок мира. А мобильное приложение OLX установлено на каждом третьем украинском смартфоне и занимает первую позицию в категории “Покупки” для IOS и Android по данным SimilarWeb. На OLX в год продается товаров на более чем 1 млрд долларов, а это половина годового оборота рынка e-commerce в стране.

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PR Manager OLX Ukraine

Ольга Федорова

olga.fedorova@olx.com

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