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Харьковчан, которые остались без жилья, расселят по общежитиям вузов

Харьковчан, которые остались без жилья, расселят по общежитиям вузов

Харьковчан, которые остались без жилья, будут временно расселять по общежитиям вузов и колледжей. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, городские власти уже договорились с руководством высших учебных заведений, чтобы общежития вузов и колледжей временно предоставили в качестве временного жилья людям, оставшимся из-за войны без собственных квартир.

"Примерно 150 000 харьковчан остались без жилья. Их жилье полностью уничтожено. Мы стоим перед тем вызовом, что нам после нашей победы, после окончания военных действий нужно будет отстраивать целые микрорайоны", - рассказал Игорь Терехов.

Мэр Харькова добавил, что в случае необходимости харьковчан, решивших заселиться в общежития, будут также обеспечивать питанием.

Напомним, Игорь Терехов заявил, что с начала войны в Харькове было разрушено 3,5 тыс. домов. Из них 500 высоток, в том числе 9- и 16-этажных домов, не подлежат восстановлению.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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