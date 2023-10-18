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США профінансують модернізацію українських портів - Кубраков

США профінансують модернізацію українських портів - Кубраков

Сполучені Штати мають намір виділити майже 700 мільйонів доларів на модернізацію українських портів, пунктів пропуску і залізниці, про що повідомив у вівторок, 17 жовтня, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після зустрічі зі спецпредставницею США з питань відбудови України Пенні Пріцкер, яка перебуває в Києві.

"Маємо модернізувати українські пункти пропуску, порти та залізницю. Це покращить логістику та збільшить експортну спроможність. США планують надати для цього майже $700 млн", - написав Кубраков на своїй Facebook-сторінці.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17277

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