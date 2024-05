США запровадять 100% мито на китайські електромобілі та ще багато чого

Сполучені Штати планують з наступного тижня запровадити 100% мито на електромобілі та підвищити мита на інші товари з Китаю — АР із посиланням на джерела.

Йдеться про напівпровідники, медичні засоби, а також сонячні панелі й інше обладнання для "зеленої" енергетики.

Зокрема, мита на автомобілі планується підвищити з 25 до 100%.

Наміри адміністрації президента США Джо Байдена підтверджують й джерела The Financial Times, Bloomberg і The Wall Street Journal.

Рішення пов’язують із "надлишковими потужностями" Китаю у виробництві електромобілів та інших товарів, що створює загрозу для робочих місць і національної безпеки США.

Зокрема, китайський електромобіль BYD коштує $12 тисяч, американський — у три-чотири рази дорожче.

Промислово розвинені країни, такі як США та їх європейські союзники, побоюються, що хвиля дешевого китайського експорту переповнить внутрішній ринок, а китайська продукція для "зеленої" енергетики підірве інвестиції, спрямовані на захист клімату.

"Коли світовий ринок наповнюється штучно здешевленою китайською продукцією, життєздатність американських та інших іноземних фірм ставиться під сумнів", — сказала міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Журналісти зауважують, що мита також запроваджуються з політичною метою, оскільки напередодні президентських виборів у листопаді Байден прагне показати себе жорсткішим борцем із Китаєм.

"Існує ризик, що нові мита можуть призвести до ширшого торгового конфлікту між двома країнами", — йдеться у матеріалі.

**У квітні держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Пекін. Під час візиту він намагався донести до китайської сторони критику щодо її зовнішньої та торговельної політики.

За підсумками зустрічі очільник МЗС Китаю Ван Ї заявив, що відносини між країнами "починають стабілізуватися, проте негативні чинники досі накопичуються".

Джерело: https://t.me/znua_live/147986

Новости портала «Весь Харьков»