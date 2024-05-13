Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:55
Просмотров: 71

США запровадять 100% мито на китайські електромобілі та ще багато чого

США запровадять 100% мито на китайські електромобілі та ще багато чого

Сполучені Штати планують з наступного тижня запровадити 100% мито на електромобілі та підвищити мита на інші товари з Китаю — АР із посиланням на джерела.

Йдеться про напівпровідники, медичні засоби, а також сонячні панелі й інше обладнання для "зеленої" енергетики.

Зокрема, мита на автомобілі планується підвищити з 25 до 100%.

Наміри адміністрації президента США Джо Байдена підтверджують й джерела The Financial Times, Bloomberg і The Wall Street Journal.

Рішення пов’язують із "надлишковими потужностями" Китаю у виробництві електромобілів та інших товарів, що створює загрозу для робочих місць і національної безпеки США.

Зокрема, китайський електромобіль BYD коштує $12 тисяч, американський — у три-чотири рази дорожче.

Промислово розвинені країни, такі як США та їх європейські союзники, побоюються, що хвиля дешевого китайського експорту переповнить внутрішній ринок, а китайська продукція для "зеленої" енергетики підірве інвестиції, спрямовані на захист клімату.

"Коли світовий ринок наповнюється штучно здешевленою китайською продукцією, життєздатність американських та інших іноземних фірм ставиться під сумнів", — сказала міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Журналісти зауважують, що мита також запроваджуються з політичною метою, оскільки напередодні президентських виборів у листопаді Байден прагне показати себе жорсткішим борцем із Китаєм.

"Існує ризик, що нові мита можуть призвести до ширшого торгового конфлікту між двома країнами", — йдеться у матеріалі.

**У квітні держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Пекін. Під час візиту він намагався донести до китайської сторони критику щодо її зовнішньої та торговельної політики.

За підсумками зустрічі очільник МЗС Китаю Ван Ї заявив, що відносини між країнами "починають стабілізуватися, проте негативні чинники досі накопичуються".

Джерело: https://t.me/znua_live/147986

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Генерал порівняв ядерні потенціали рф і США: для росіян є погана новина
Сегодня 09:09    56
Підтримувати мир шляхом посилення економічного добробуту росії і Китаю було помилкою
Сегодня 06:45    129
Щодо цікавих тенденцій в американській політиці
12.05.2024 08:21    198
Блінкен розповів, як саме США допомогли Україні захиститись від кібератак і закликав масштабувати цей досвід
12.05.2024 07:26    141
У першому імплантаті мозку людини Neuralink виникла проблема
11.05.2024 10:08    240
Китайські розробники створили морський безпілотник, оснащений ракетами та дронами-камікадзе
11.05.2024 08:22    173
Понад 130 американських заводів виробляють зброю і техніку, що допомагає США підтримувати Україну
11.05.2024 06:52    131
Стали відомі можливі деталі плану Трампа щодо України.
10.05.2024 09:49    287
Республиканец Энди Оглс выступил с предложением отправлять про-ХАМАСовских студентов в Газу
10.05.2024 09:24    214
Трамп пообещал главам нефтяных компаний «убить» производство электромобилей
10.05.2024 09:01    195
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 