Стало известно, сколько потеряет Украина из-за курса доллара: Кабмин пересчитал бюджет

Кабинет министров подал правки в государственный бюджет на 2019 год. Некоторые статьи расходов увеличили, при этом общий бюджет потеряет более 20 млрд грн из-за крепкого курса доллара.

Об этом говорится в правках к главному финансовому документу страны, которые Министерство финансов подало 18 октября.

"Анализ доходов свидетельствует о том, что доходы от таможенных платежей в этом году не будут выполнены через более крепкий курс гривни к доллару США и евро (фактический средний обменный курс за 9 месяцев текущего года составил 26,4 грн/долл. При прогнозном на 2019 - 28,2 грн/долл.). Поэтому в проект изменений в Государственный бюджет на 2019 предусмотрено снижение плана доходов Государственного бюджета на 2019 на 20,4 млрд грн", – пояснил в ведомстве.

Изменения учитывают необходимость увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности, изменениями в Государственный бюджет выделено дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1,0 млрд грн, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.

Повысили финансирование военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах. Согласно расходы на национальную безопасность и оборону будут повышены на 1,4 млрд грн.

Также будет увеличено финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью (на 787,0 млн грн), чтобы улучшить обеспечение таких лиц техническими и другими средствами реабилитации.

По предложению Министерства развития общин и территорий увеличены расходы на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья (на 300,0 млн грн) и на предоставление льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам.

Из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование будет снижена на 750 млн грн. Также произошло перераспределение из-за задержек в создании Фонда Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи, финансирование которого в 2019 году снижен на 800 млн грн до 200 млн грн.

Агентство Телевидения Новости