Статки Ілона Маска перевищили $360 млрд

Видання Bloomberg оновило свій рейтинг найбагатших людей світу Billionaires Index.

Згідно з оновленими даними, найбагатшою у світі людиною продовжує залишатися Ілон Маск, чиї статки перевищили $360 млрд. За цей рік його капітал збільшився на $130 млрд.

Значне зростання стану Маска пов'язане з підвищенням вартості акцій Tesla, найбільшим акціонером якої він є. У п'ятницю акції Tesla подорожчали на 5.34%, досягнувши $389.22 за акцію. З початку року цінні папери компанії зросли на 57%.

На другому місці в рейтингу знаходиться засновник Amazon Джефф Безос зі статками $240 млрд. За рік його капітал збільшився на понад $63 млрд. Третю позицію займає Марк Цукерберг з капіталом $215 млрд, що збільшився за рік на $87 млрд.

Джерело: ilenta.com

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