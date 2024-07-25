Токар, маляр та бухгалтер: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 25 липня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальних 2967 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Токар – 30 000 грн.

2. Економіст – 25 000 грн.

3. Маляр – 24 900 грн.

4. Бухгалтер – 18 000 грн.

5. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 17 990 грн.

6. Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах – 17 000 грн.

7. Слюсар-сантехник – 16 990 грн.

8. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 000 грн.

9. Фармацевт – 14 000 грн.

10. Кухар – 13 990 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости