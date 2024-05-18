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Туреччина передала Польщі останню партію своїх безпілотників Bayraktar TB2

Туреччина передала Польщі останню партію своїх безпілотників Bayraktar TB2

Польські збройні сили отримали четверту партію розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar TB2.

Це остання партія цих безпілотників, які поставлені у рамках контракту, що був підписаний три роки тому.

У четвертому комплекті польські військові отримали безпосередньо шість безпілотників, три наземні станції управління, датчики, озброєння, а також необхідні запасні частиниПро це розповідає видання Defence24.pl, пише Defense Express.

Польща підписала контракт на постачання чотирьох комплексів Bayraktar TB2 ще у 2021 році, всього військо цієї країни отримало 24 цих безпілотників. Сума контракту становила 270 млн доларів, тоді ж повідомлялося, що контракт має бути виконано до кінця 2024 року, тож можна відзначити, що безпілотники були зрештою поставлені із випередженням затверджених термінів.

У тому ж році повідомлялося, що польська WB Group веде перемовини з Baykar щодо можливості озброєння Bayraktar TB2 баражуючими боєприпасами Warmate LT. Першу поставку з шести безпілотників та обладнання Польща отримала восени 2022 року, другу — навесні 2023, третю — восени того ж року.

Раніше Мальдіви стали черговим оператором турецьких безпілотників Bayraktar TB2, і вже отримала першу партію, ставши країною, в якій дронів більше ніж бронетехніки.

Також раніше 25-м оператором цих розвідувально-ударних безпілотників стала Албанія, яка, судячи з усього, отримала першу партію з трьох дронів і станції управління.

У цьому році свої перші Bayraktar TB2 має отримати Румунія, яка рік тому за 300 млн доларів замовила шість комплексів з 18 безпілотниками. Всі дрони румунське військо повинно отримати до кінця 2025 року.

Джерело: blackseanews.net

Новости портала «Весь Харьков»

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