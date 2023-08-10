Юрисконсульт, лікар-анестезіолог та електрозварник: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 10 серпня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1493 вакансії.

Про це повідомляють на сайті ХОДА.

Юрисконсульт – 23 000 грн.Лікар-анестезіолог – 20 000 грн.Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 19 700 грн.Економіст – 16 260 грн.Водій автотранспортних засобів – 13 950 грн.Монтажник гіпсокартонних конструкцій – 12 000 грн.Бухгалтер – 11 990 грн.Інспектор з кадрів – 11 800 грн.Кухар – 11 600 грн.Практичний психолог – 10 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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