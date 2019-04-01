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В Украине вырос спрос на новые авто: какие марки предпочитают украинцы

В Украине вырос спрос на новые авто: какие марки предпочитают украинцы

В Украине продажи новых легковых автомобилей в марте 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 8% - до 7,3 тысяч единиц. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает Укравтопром.

Отмечается, что самой популярной маркой месяца стала Renault. В течение марта свои первые регистрационные номера получили 1022 машины этой марки. Свой результат годичной давности Renault улучшила на 66 процентов.

Второй показатель у Toyota, которая потеряла от своего прошлогоднего результата 7%, реализовав в марте 835 машин.

На третьем месте KIA - 710 регистраций, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

Skoda заняла четвертую позицию с показателем 589 авто и 37-процентным ростом относительно прошлого года.

Замыкает пятерку лидеров Nissan - 567 авто (+28%).

Также в топ-10 мартовского рынка вошли Volkswagen - 476 шт (-43%); Hyundai - 422 шт (+0,5%); Mazda - 268 шт (+18%); BMW - 259 шт (+47%); Suzuki - 240 шт (+52%).

"Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановили 549 покупателей", - сообщили в Укравтопроме.

 

Агентство Телевидения Новости

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