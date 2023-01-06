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В Україні створять мережу мініелектростанцій

В Україні створять мережу мініелектростанцій

Кабінет Міністрів анонсував низку заходів для створення в Україні мережі мініелектростанцій. Їх мета – унеможливити тривале виведення з ладу енергосистеми. Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

«Вони невеликі та не вимагають особливого обслуговування. Двадцять таких станцій можуть видати потужність одного атомного блоку. До прикладу, для старту атомного блоку необхідно 100-150 МВт. Генератори такої потужності не досягають, а ось мініелектростанції добре впораються з цим завданням» – зазначається у повідомленні.

Призначення цих мініелектростанцій – убезпечити основні станції, сформувати критичний резерв і незалежність генерування енергії.

Вони допомагатимуть постачати воду і тепло у населені пункти, а також забезпечуватимуть енергетичну безпеку атомної генерації.

Агентство Телевидения Новости

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