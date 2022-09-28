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Верховний Суд дозволив "Укрнафті" не сплачувати державі дивіденди на 2,9 мільярда

Верховний Суд дозволив Укрнафті не сплачувати державі дивіденди на 2,9 мільярда

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Кабміну та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими було задоволено позов "Укрнафти" до Кабміну та скасовано постанову уряду 364 від 24 квітня 2019 року про спрямування 90% від чистого прибутку компанії на виплату дивідендів за 2018 рік.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 21 вересня, повідомляє Finbalance. https://reyestr.court.gov.ua/Review/106390255

Прибуток "Укрнафти" за 2018 рік становив 6,44 млрд грн. Таким чином, на виплату дивідендів мало бути спрямовано 5,8 млрд грн, з яких 2,9 млрд грн повинні були б надійти в держбюджет.

Однак через судові суперечки дивіденди державі виплачені не були, а у травні 2021 року акціонери "Укранафти" вирішили направити на виплату дивідендів за результатами 2018 року лише 1,93 млрд грн, що становить 30% чистого прибутку "Укрнафти" за вказаний рік.

Як повідомлялося, у червні 2019 року ПАТ "Укрнафта" через Окружний адмінсуд Києва скасувало постанову Кабінету міністрів про норматив відрахування чистого прибутку за 2018 рік на рівні 90%. 14 листопада 2019 року Шостий апеляційний адмінсуд залишив зазначене рішення без змін.

За підсумками 2018 року чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" склав 6,44 млрд грн. Згідно з рішенням Кабміну, "Укрнафта" мала спрямувати на дивіденди не менше 90% чистого прибутку за 2018 рік або 5,79 млрд грн, з яких до державного бюджету мало бути перераховано 2,9 млрд грн.

Крім того, у квітні 2021 року Верховний Суд вирішив залишити без змін рішення судів нижчих інстанцій, якими було залишено без розгляду позов заступника генпрокурора на користь Кабміну до "Укрнафти" про стягнення пені за несвоєчасно сплачені дивіденди у розмірі 1,5 млрд грн у 2011-2013 роках. Суд прийшов до висновку, що позов мав подавати не Кабмін, а "Нафтогаз", який відмовляється це робити.

Нагадаємо, власником 50%+1 акція "Укрнафти" є "Нафтогаз", міноритарними акціонерами компанії є структури Ігоря Коломойського та партнерів.

Джерело: https://biz.censor.net/n3370014

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