Ветеринар, логопед та кухар: які вакансії актуальні сьогодні на Харківщині

Станом на 10 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1000 вакансій.

1. Логопед – 20000 грн2. Кухар – 17000 грн3. Лікар ветеринарної медицини – 15000 грн4. Інженер з організації та нормування праці – 13400 грн 5. Майстер зеленого господарства – 12982 грн6. Прасувальник – 12000 грн7. Машиніст тепловоза – 11800 грн8. Касир банку – 11000 грн9. Столяр – 9500 грн10. Бактеріолог – 7500 грн

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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