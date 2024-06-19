Вперше в історії. Сонячна енергія перевершила нафту за обсягами виробництва

Останніми роками попит на сонячну енергію зростає стрімкими темпами, що робить її рушійною силою майбутнього економічного і промислового розвитку.

Китайські компанії відіграють у цьому ключову роль, виробляючи величезні обсяги сонячної енергії. Найбільша з них, Tongwei Co., випускає стільки сонячних панелей, що вони можуть забезпечити електроенергією всю Італію.

Вартість сонячної енергії значно знизилася за останні два десятиліття, а ефективність фотоелектричних панелей істотно зросла. Ці фактори роблять сонячну енергію привабливим вибором для майбутнього. Простота, довговічність, низька вартість і висока ефективність сонячних панелей дають змогу припустити, що в найближчі сто років сонячна енергія стане основним джерелом зростання.

За даними Bloomberg, сім найбільших нафтових компаній (Exxon, Chevron, Shell, TotalEnergies, BP, ConocoPhillips і Eni) видобувають близько 40 ексаджоулів енергії на рік, що еквівалентно трохи менше ніж 18 мільйонам барелів нафти на день. Водночас сім найбільших виробників сонячної енергії в Китаї виробляють близько 5 ексаджоулів електроенергії на рік. Хоча ці цифри здаються непорівнянними, важливо враховувати, що більша частина енергії, одержуваної з нафти, втрачається у вигляді тепла і шуму, тоді як сонячні панелі продовжують виробляти енергію протягом усього терміну служби, який зазвичай становить 25 років.

З урахуванням цього, панелі, вироблені Tongwei у 2024 році, зможуть генерувати близько 27 ексаджоулів електроенергії за весь термін служби. У той час як нафта і газ, видобуті Exxon цього року, забезпечать тільки шість ексаджоулів енергії. Це означає, що навіть за консервативних оцінок, сонячні панелі Tongwei в довгостроковій перспективі перевершать за продуктивністю сумарний видобуток семи найбільших нафтових компаній.

Джерело: techno.nv.ua

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