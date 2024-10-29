У Харкові підприємство змусили заплатити 850 тис. грн за користування комунальними землями

Немишлянською окружною прокуратурою Харкова вжито заходів для стягнення з приватного підприємства майже 850 тисяч гривень за користування землями комунальної власності, на яких розташовані його виробничі потужності.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

По вул. Індустріальній у Харкові розташована нежитлова будівля площею майже 3600 кв. метрів. Прокуратурою встановлено, що право власності на цю будівлю було зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю з кінця 2020 року. Однак, всупереч вимогам законодавства, земельна ділянка площею понад 0,6 га під цим об’єктом нерухомості не була оформлена.

У 2020 році ТОВ не сплачувало орендну плату за користування земельною ділянкою, чим завдало Харківській міській територіальній громаді збитків на суму майже 850 тис. грн.

Порушені вимоги законодавства стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до Господарського суду Харківської області, який задоволено у повному обсязі – підприємство-боржник було зобов’язане сплатити вказану суму.

Однак ще в період розгляду позову підприємство, щоб у подальшому уникнути виконання рішення суду, передало належну йому нерухомість до статутного капіталу пов’язаної з ним юридичної особи.

Послідовно відстоюючи позицію, з метою забезпечення виконання судового рішення, окружною прокуратурою до Господарського суду Харківської області пред’явлено позов до двох приватних підприємств про визнання недійсним правочину, спрямованого на уникнення виконання судового рішення («фраудаторний» правочин), скасування державної реєстрації права власності з одночасним припиненням права власності та зобов’язання відповідачів повернути та прийняти об’єкти нерухомості.

Виконання судового рішення за позовом прокурора про повернення підприємству-боржнику майнового комплексу, переданого «пов’язаній особі», поставило беніфіціара перед вибором – погашення боргу або реалізація арештованого майна з прилюдних торгів задля погашення боргу за рахунок реалізованого майна підприємства.

Наразі підприємство-боржник сплатило майже 850 тис. гривень за користування землями територіальної громади – кошти надійшли до місцевого бюджету.

Агентство Телевидения Новости